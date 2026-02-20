２０日早朝の栗東トレセン内で関係者ではない女性の運転する軽自動車が“暴走”。制限速度２０キロ以内のトレセンで調教が行われているなか、厩舎横の馬道を約４０キロで逆走したのち、車両が入れないＥコース沿いの道に進入する出来事が起こった。ＪＲＡの栗東トレセンの説明によると、運転していたのはトレセンから約２キロ離れた会社の女性社員（３７）。７時２２分に保安隊の誤認によって凱門（かちどきもん）から入場し、