北朝鮮で5年に1度の重要会議「朝鮮労働党大会」が19日に平壌（ピョンヤン）で開幕したと北朝鮮メディアが報じました。党大会は朝鮮労働党の最高意思決定機関で、今回は2021年1月以来、9回目となります。金正恩（キム・ジョンウン）総書記はあいさつで、「この5年間のように困難を克服し、大きな成果を上げたことはなかった」と振り返り、経済5カ年計画が目標通り達成されたと強調しました。一方で、一部の幹部に「敗北主義」や「無