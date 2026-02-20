愛知県豊田市の足助地区で、古い町並みをひな人形で彩る「中馬のおひなさん」が開かれています。街道沿いの民家や商店およそ100軒の軒先には、代々受け継いできたひな人形や素朴な土雛など、3500体ほどが飾られています。こちらは江戸時代に作られた内裏雛で、現代のひな人形と比べ顔の表情も違っています。このイベントは3月8日まで開かれています。