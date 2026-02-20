ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で5位になったアンバー・グレン（26＝米国）の元コーチが18日、2人の教え子への性的暴行容疑で逮捕されていたことが分かった。米NBCニュースによると、ベンジャミン・シュローツ容疑者は選手2名に対する不適切行為を告発されたことを受けて15日から捜査を受けていたという。2人のうち1人は未成年だったと伝えている。性的暴行が行われた日時や場所など詳細は明らかにされていないが、