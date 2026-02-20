2月19日（現地時間18日、日付は以下同）。サクラメント・キングスは、3選手のケガの最新情報を発表した。 先発センターのドマンタス・サボニスは、この日ロサンゼルスにて左ヒザ半月板断裂の修復手術を受けて無事成功も、今シーズン残り試合を全休してリハビリを始める予定。先発ガードのザック・ラビーンは、この日腱を断裂していた右手小指の修復手術を受けて無事成功。リハビリを開始するも、約