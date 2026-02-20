4月17日に公開されるダヌシュ主演映画『クベーラ』の予告編と場面写真が公開された。 参考：ダヌシュが物乞いの青年役にインド発クライムアクションスリラー『クベーラ』4月公開 本作は、欲望渦巻くムンバイを舞台に描くクライムアクションスリラー。タイトルの「クベーラ」とは、インド神話における「富と財宝の神」を意味する。 主演を務めるのは、インド国家映画賞を複数回受賞し、Ne