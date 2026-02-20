きょう（20日）未明、岡山市南区豊成で、道路にいた男性が軽トラックにはねられ重体です。 【写真を見る】岡山市南区豊成の国道2号の側道で道路にいた男性が軽トラックにはねられ重体 きょう午前4時45分ごろ、岡山市南区豊成の国道2号の側道で、道路上で何らかの作業をしていたとみられる岡山市北区平田の会社員の男性（58）が、岡山市中区の会社員の女性（59）が運転する軽トラックにはねられました。男性は病院に運ばれました