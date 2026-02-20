２０日前引けの日経平均株価は前日比７４１円１０銭安の５万６７２６円７３銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億２０３１万株、売買代金概算は３兆５２２１億円。値上がり銘柄数は２１１、値下がり銘柄数は１３４７、変わらずは３９銘柄だった。 日経平均株価は大幅安。前日の米株式市場では、イラン情勢が緊迫化し地政学リスクが高まるなか、ＮＹダウは２６７ドル安と下落した。米株安を受け東京市場では日経平均株