「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）2位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）3位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）4位ROG Xbox Ally XRC73XA-Z2E24G1T（ASUS）5位Ideapad Slim 5 Light Gen 1083J20054JP（レノボ・ジャパン）6位FMV Note U U77