ワコムは2月13日、同社のポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」に特別デザインを施したエヴァンゲリオンとのコラボレーションモデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」をメディア向けに公開した。●本体や付属品だけじゃない アプリや起動時のアニメーションまでエヴァ仕様ベースモデルは、プロの制作現場でも使用されるオールインワンのクリエイティブパッドで、エヴァシリーズの世界観をイメージして