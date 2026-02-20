2026年2月21日に春夏の新製品を発売するサーモスは、発売に先立ち新製品プレス発表会を開催。サーモス初の保冷機能付きのショルダーバッグやバックパックをはじめ、キャリーループ付きで「ワンタッチ・オープン」ができる「真空断熱ケータイマグ（JOSシリーズ）」の新カラーなど新製品をお披露目したほか、夏本番前に知りたい「保冷バッグの保冷力を高めるコツ」を解説しました。マイナビウーマン編集部では、働く女性におすすめし