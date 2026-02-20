いこい食堂は、養父市にある気軽に立ち寄れるドライブイン食堂。兵庫県北部を走る人たちの“ほっと一息”つける場所として親しまれている。先代から２代目、そして３代目へとバトンをつなぎながら、長年店を守り続けている。世代を超えて地元の方々に愛されてきた、地域に根ざした一軒だ。店内はどこか懐かしく、実家に帰ったようなあたたかい雰囲気。ショーケースから好きなおかずを選べる昔ながらのスタイルも魅力的だ。