テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第5話（通算33話）が先日、日本テレビ系で放送された。フリーレンに多額の借金がある物語が展開され、これを受け公式Xでは原作漫画のページが公開された。【画像】鉱山襲撃するフェルン（笑）借金で嘆くフリーレン公開された原作漫画ページ第33話「北部高原の物流」は、ある酒場町でフリーレンはドワーフのファスと再会する。彼は無類の酒好きで、200年以上も皇帝酒ボースハフトを探