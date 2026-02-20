NHKの音楽番組『Venue101』の28日放送回にAぇ! group、キタニタツヤ feat. BABYMETAL、syudou、STARGLOWの4組が登場する。MCのかまいたち・濱家隆一、生田絵梨花とともに生放送でトーク＆パフォーマンスを繰り広げる。【写真】精悍な黒スーツでデビュー日に『anan』表紙を飾るAぇ! groupAぇ! groupは『Venue101』の生放送に初出演。新体制後初のリリースとなったアルバムから、「立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向いていく