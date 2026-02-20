UFCファイターの堀口恭司と、妻でタレントの川村那月が、アメリカ・マイアミに新しくオープンした高級腕時計ブランド「ROLEX」ブティックのオープニングパーティーに先月参加したことを、それぞれのSNSで報告した。【写真】スーツとドレスが同色コーデ！堀口恭司＆川村那月夫妻のセレブ2ショット堀口はワインレッドのスーツ、川村も同色の艶やかなドレスをまとった2ショットを添えて、「1月にROLEXブティックのオープニングパ