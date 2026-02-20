俳優の奥貫薫（55）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男（14）のために手作りした“彩り鮮やか”曲げわっぱ弁当を披露した。【写真】「可愛らしい」「おいしそう」おかずに“春らしさ”を加えた長男への手作り弁当奥貫は「久しぶりにお弁当の写真を」と、木目の美しい曲げわっぱに詰められたお弁当の写真を投稿。「台所に立つ朝、空の明るくなる時間が少しずつはやくなってきて、春に向かっていることを感じます。おかず