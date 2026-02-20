【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）がクアトロ主演を務めた映画『ロマンティック・キラー』のBlu-ray＆DVDが、5月6日にリリースされることが決定。発売決定を記念して、クアトロ主演の4人からコメント映像公開がされた。 ■恋愛（ロマンティック）を物理的にぶっとばしていく異色コメディ 「第1回LINE マンガ大賞」で銀賞を受賞