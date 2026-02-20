２月２２日に開催される大阪マラソンを前に大会を盛り上げるイベントが大阪で行われています。インテックス大阪で始まった「大阪マラソン ＥＸＰＯ ２０２６」。２２日に行われる大阪マラソンには、約３万４０００人の市民ランナーが参加予定で、２０日朝は受け付けを済ませたランナーたちがゼッケンを受け取りました。（参加するランナー）「ラッキーだったら４時間切りたい」「初出場なので完走目指して３０ｋｍは走り