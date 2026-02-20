日経225先物は11時30分時点、前日比810円安の5万6750円（-1.40％）前後で推移。寄り付きは5万7100 円と、シカゴ日経平均先物（5万7030円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。直後につけた5万7110円を高値に下へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万6800円台まで下落。その後は5万6800円～5万6900円辺りで下げ渋る動きもみられたが、終盤にかけてレンジを下抜け、5万6690円まで下げ幅を広げた。 米国とイラ