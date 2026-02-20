20日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円19銭前後と、前日午後5時時点に比べ22銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円44銭前後と45銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース