20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の5万6800円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6726.73円に対しては73.27円高。出来高は1万7559枚となっている。 TOPIX先物期近は3800ポイントと前日比53ポイント安、現物終値比2.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56800-69