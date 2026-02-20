これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。下越と佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意ください。 ◆20日(金)これからの天気 午後は各地で晴れるでしょう。風が強まることもなさそうです。 降水確率は、今夜にかけて20%以下と低くなっています。 ◆20日(金)の予想最高気温 最高気温は、6～10℃の予想です。 昨日より5℃前後高く、3月上