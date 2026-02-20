京都市の小中一貫校で去年、校舎の扉が倒れ、児童が下敷きになる事故が起きていたことがわかりました。扉は故障していましたが、修理していなかったということです。京都市教育委員会によりますと、右京区にある京都京北小中学校で去年１１月、小学４年の男子児童が帰宅のためにバスを待っていたところ、校舎の玄関扉が突然倒れ、下敷きになったということです。児童は病院へ搬送され、頭と背中を打撲するなどのけがをしました