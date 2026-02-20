ミラノ・コルティナオリンピックで新潟市出身の中井亜美選手(17)が、日本フィギュア界最年少メダリストとなる銅メダルを獲得しました。 ショートプログラムでトップに立った中井。フリー最終滑走で堂々の演技を見せます。 演技冒頭－ 大技『トリプルアクセル』を決めると、その後も大きなミスなく安定した滑りを披露。中井はトータル219.16で見事〝銅メダル〟を獲得しました。 【総