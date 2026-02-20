20日未明、雲仙市で、住宅が燃える火事がありました。 住人の60代の男性は火事に気付いて逃げ出しケガはありませんでした。 20日午前2時55分頃、雲仙市吾妻町で「家が燃えている」とこの家の住人から消防に通報がありました。 消防によりますと木造平屋建ての住宅1棟が全焼し、火は約1時間後に消し止められました。 住宅には60代の男性が1人で暮らしていましたが、火事に気付いて逃げ出しケガはないということです。 警察と消