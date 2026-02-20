中国・福建省で、自転車で転倒した女性を助け起こした中学生2人が加害者として扱われる出来事があった。ただ、今回の事故はその状況から、世論の賛否が割れている。中国メディアの大河報などによると、事故は交差点で発生した。自転車に乗った女性が交差点を右に曲がろうとしたところ、その先から中学生の女子2人が乗った電動バイクが出てきた。女性はハンドル操作を誤り転倒。これを見た女子生徒2人が女性を助け起こした。両者の