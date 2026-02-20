創造主をかたる女と共謀して、男性の遺書を偽造するなどした罪に問われている女の裁判。検察は２０日「妄信的に従い、犯行動機は身勝手かつ自己中心的」などと指摘して、懲役２年を求刑しました。起訴状などによりますと、寺崎佐和子被告（４７）は、入水した男性１人について、「旅立つ私をどうぞお許しください。コロナ不況で全く仕事が取れなくなり挽回できず、私の夢は打ち砕かれました」などと、遺書を偽造した罪などに問