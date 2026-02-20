『アップトゥボーイ』（ワニブックス）が、今年3月に創刊40周年を迎え、20日発売の今号Vol.360と3月23日発売の次号Vol.361は、創刊40周年記念の特別仕様となる。40周年アニバーサリー企画では、創刊当初に開催されていた『ミスアップ』コンテストで第9代グランプリを獲得しデビューを果たした相田翔子が、34年ぶりにインタビュー登場。当時の思い出や現在の心境を語った。今回はその抜粋を公開する。【写真】かわいすぎる！30年