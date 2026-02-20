映画『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013年）が、3月20日放送の日本テレビ系「『金曜ロードショー』枠（後9：00〜後11：04）で本編ノーカット放送される。【写真】わちゃわちゃかわいい！登場キャラクターたち本作は、『モンスターズ・インク』のマイクとサリーの出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描くファンタジー・アドベンチャー。「いつか必ず、怖がらせ屋になるんだ！」という幼い頃