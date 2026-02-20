偽造IDでアメリカ海軍横須賀基地に違法に侵入したとして、大手総合商社・住友商事の男が逮捕された事件で、男が基地の中にあるホテルに数日間滞在したこともあることがわかりました。大手総合商社・住友商事のイラク駐在員・水野圭隆容疑者（45）は、去年10月、偽造IDを使ってアメリカ海軍横須賀基地に侵入し、レンタカーを借りた疑いがもたれています。警察によりますと、水野容疑者は、アメリカ陸軍の軍曹を名乗る偽造IDを使って