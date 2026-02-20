19日夜、福岡市の市立図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で逮捕された男が、利用者の男性を最初に刺したことが分かりました。19日午後8時前、福岡市総合図書館の1階で男女3人が刃物で襲われ、利用者の男性が腹を刺され重傷、50歳の利用者の女性が首を、警備員の男性が手を切りつけられ、ケガをしました。女性に対する殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された、無職・吉井辰夫容疑者（61）は容疑を認め、ほかの2人を襲ったことも認める