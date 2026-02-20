俳優・上白石萌歌、なにわ男子・ 高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太が主演の映画『ロマンティック・キラー』の)Blu-ray＆DVDが、5月6日に発売されることが決定した。発売されるのは、本編・予告編集・PV集を楽しむことができるDVD通常版と、DVD通常版の内容に加えてイベント映像集やメイキング映像、ロマンティックネタ集などが詰め込まれたBlu-ray豪華版の2種。【動画】主演4人の”笑ったシーン”とは…？有名作品