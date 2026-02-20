元阪神で三菱重工Westに所属する北條史也内野手(31)が20日、本紙のインタビューに応じ社会人野球3年目への意気込みなどを明かした。今季の目標には「社会人ベストナイン」を掲げ、チーム最年長として数字と姿勢でけん引していくことを宣言。また、映画「栄光のバックホーム」の大ヒットを受け、あらためて23年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さん(享年28)への思いも語った。前後編で配信する(取材・遠藤礼)目が疲れたという