MLB・ブルージェイズのシュナイダー監督が、岡本和真選手のオープン戦での起用について語りました。日本時間22日にオープン戦の初戦となるフィリーズ戦を迎えるブルージェイズ。シュナイダー監督は、これに岡本選手を3塁手として起用することを明言しました。打順については未決定であり「特定の選手に打席数を確保し、試合を早めに切り上げるのが目的のため、打順は重視しないでほしい」とコメント。岡本選手は同24日のメッツ戦、