俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める実写版『ゴールデンカムイ』（2024年）が今夜（20日）、日本テレビ系「金曜ロードショー」で地上波初放送される。これにあわせ、シリーズ最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）より、杉元一行、第七師団、土方一派の三陣営に焦点を当てた最新PV映像と場面写真が解禁された。埋蔵金を巡る争いは、ついに決戦の地・網走監獄へと突入する。【動画】『ゴールデン