広島県東広島市の住宅で16日未明、会社役員の川本健一さん（49）が首を刃物で刺され殺害された事件です。捜査関係者によりますと、川本さんは2階で何者かに放火され、屋外で致命傷を受けた可能性があることがわかりました。川本さんと2人で暮らしていた妻（50代）も頭から血が出る、けがをしています。警察は、殺人・放火事件として捜査しています。