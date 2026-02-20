テレビ東京の人気バラエティー「モヤモヤさまぁ〜ず2」（土曜前11・30）が2月21日と28日と2週にわたって韓国ソウルをブラブラする。ハワイをはじめシンガポール、ニューヨーク、ローマ、ロンドン、パリなど世界の名だたる都市でロケをしてきたモヤさまだが、意外にも19年の歴史で初めての韓国・ソウルロケ。“キムチ禁止”ルールというモヤさまならではの切り口でソウルを歩くとどんな発見があるのか？巡るのは明洞、南大