茨城県潮来市の自宅アパートで、同居する男性をワインボトルで殴るなどして殺害したとして、48歳の女が逮捕されました。【写真を見る】「死体はアパートの駐車場の車に｣ 48歳女が同居男性を殺害かワインボトルや金槌で頭殴り首を絞めた疑い逮捕されたのは潮来市のパート従業員・草野美智代容疑者（48）で、警察によりますと、草野容疑者は今月16日、同居する今熊秀則さん（52）の頭をワインボトルや金槌で殴り、首を絞める