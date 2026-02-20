中村倫也が主演するＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（金曜後１０・００）。２０日放送の第６話では、物語の核となるボーイズグループ「ＮＡＺＥ」が最大の危機を迎える。そのカギを握るのが、人気メンバーのユンギだ。ＮＡＺＥは先日１６日に同局系の音楽番組「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に生出演したばかり。圧巻のパフォーマンスで「みんな可愛い」「素晴らしい実力」「見ていて幸せになる」とＳＮＳで大きな