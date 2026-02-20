20日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、田渕愛花（26）が今シーズン限りで勇退し、4月から始動するU15チームのコーチに就任することをクラブ公式サイトで発表した。 田渕はセッターで、福岡県出身。福岡県立直方高校卒業後に至誠館大学に進学し、大学卒業後の2022年にV三重に加入した。今シーズンはここまで1試合にベンチ入りしている。 勇退にあたって、2