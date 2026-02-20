第1ラウンド、2アンダーで暫定12位の松山英樹＝リビエラCC（共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのジェネシス招待は19日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で第1ラウンドが行われ、悪天候による中断の影響で多くの選手がプレーを終えられなかった。順位は全て暫定となり、松山英樹は69で12位、久常涼は15ホールを終えて2アンダーで12位。アーロン・ライ（英