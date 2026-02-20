自身が経営する会社のカプセルトイ専門店で女性のスカート内を盗撮しようとしたなどとして、警視庁は20日、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、全国で専門店を展開する北海道帯広市の「トーシン」の宮本達也社長（43）を書類送検した。