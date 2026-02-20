ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートで、ここまで出場した3種目全てで銅メダルを獲得している高木美帆（高ははしごだか）選手（31）。練習前にはサインを求められ笑顔で応える場面も見られました。本命種目1500メートルへ向け約45分間、氷上での練習を行いました。世界記録を持ちながらも、2大会連続銀メダルに終わった得意の1500メートルで悲願の金メダルへ。20日夜、集大成のレースに挑みます。