政府はきょう、過去最大122.3兆円規模の新年度予算を国会に提出しました。片山財務大臣は「年度内成立を目指したい」としています。政府がけさ国会への提出を閣議決定した新年度予算をめぐっては、衆議院の解散総選挙の実施で、成立が4月以降にずれ込む可能性が高まっていますが、高市総理は年度内の成立に意欲を示しています。片山さつき 財務大臣「総理がおっしゃっているように国民生活に支障が生じないように、与党としっ