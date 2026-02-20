ウクライナ侵攻に反対して、ロシアからポーランドへ国籍を変え、ミラノ・コルティナオリンピック™のスピードスケートで銀メダルを獲得した選手がJNNの取材に応じ、「どんな軍事侵攻も支持しない」と話しました。ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート男子1万メートルで銀メダルを獲得した、ポーランド代表のウラジーミル・セミルニー選手。ポーランドメディアなどによりますと、ロシア国籍だったセミルニー選手