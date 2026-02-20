中村倫也が主演するＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（後１０・００）。２０日放送の第６話に、韓国を代表する名バイプレイヤーのチェ・ジノが出演する。チェ・ジノは、大ヒットドラマ「相続者たち」や「浪漫ドクターキム・サブ」シリーズなどに出演してきた実力派俳優。冷静沈着な悪役、主人公の前に立ちはだかる権力者、厳しい上司など、作品を引き締める重要な役どころを担い“名作請負人”とも呼ばれる。