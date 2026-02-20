アメリカのトランプ大統領がイランへの限定的な軍事攻撃を検討しているとアメリカメディアが伝えました。【映像】取材に応じるトランプ大統領ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、トランプ大統領は核問題での合意をイランに迫るため、数カ所の軍事施設や政府施設を標的とした限定的な攻撃を検討しているということです。数日以内に実施される可能性があり、イランが要求に応じない場合は大規模な作戦で政権転覆を目