愛知県西尾市の養豚場で19日、豚舎4棟が全焼する火事があり、およそ2000頭のブタが死にました。警察と消防によりますと、19日午後11時過ぎ、西尾市一色町千間にある養豚場で、近くに住む男性から「豚小屋が燃えている」と119番通報がありました。この火事で、木造平屋建ての豚舎4棟が全焼し、飼育していたブタおよそ2000頭が死にました。出火当時、敷地内に従業員はいましたが、ケガはありませんでした。警察は、豚舎に