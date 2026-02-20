Photo: 三浦一紀 2023年1月19日の記事を編集して再掲載しています。安心安全。最近、大事な会議はワイヤレスイヤホンではなく有線のイヤホン／ヘッドホンで参加するようにしています。え？ なぜかって？ まずひとつめが、バッテリー切れの心配がないこと。ワイヤレスイヤホン／ヘッドホンは充電式のため、長時間使っているとバッテリーが切れてしまいます。