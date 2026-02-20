ハーマンインターナショナルは、ゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」の3モデルを2026年2月26日（木）に発売します。 「Quantum 950 WIRELESS」 記事のポイント ロゴやデザインを一新して生まれ変わったJBL Quantumのヘッドセットは、有線式のエントリーモデルから、手元操